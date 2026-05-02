Una nuova truffa si sta diffondendo sfruttando le ricevute dei prelievi automatici. I malintenzionati raccolgono i dati stampati sulle ricevute per accedere ai conti bancari o compiere altre attività fraudolente. La tecnica si basa sulla cattura delle informazioni presenti sulla ricevuta, che vengono poi utilizzate per scopi illeciti. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare di condividere dettagli sensibili presenti sui documenti rilasciati dagli sportelli automatici.

Dopo aver effettuato un prelievo di contanti allo sportello ATM si può scegliere se stampare o meno la ricevuta. Sempre meglio dire di no, perché lo scontrino del bancomat contiene informazioni preziose, alla base di una nuova truffa che inganna gli utenti con chiamate che fingono di essere effettuate da operatori dall’istituto di credito in cui si è effettuato il ritiro di contanti. I dati sulla ricevuta del prelievo Di per sé, la ricevuta di prelievo non è un documento che riporta dati particolarmente sensibili come il pin o il numero completo della carta. Un semplice scontrino non permette a un criminale di effettuare operazioni con il bancomat altrui o svuotarne il conto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stampare la ricevuta dopo il prelievo al bancomat è un rischio, come funziona la truffa e come proteggersi

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