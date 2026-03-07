Donna scippata dopo il prelievo al bancomat | recuperati sia il responsabile che la refurtiva

Venerdì 6 marzo, alle 13, una donna è stata scippata nel centro di San Donà dopo aver prelevato al bancomat. La polizia ha fermato sia l’autore del colpo sia la refurtiva. L’episodio si è verificato in un'area molto frequentata, creando preoccupazione tra i residenti. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini e individuato i responsabili.

Erano le 13, venerdì 6 marzo, quando, dopo aver prelevato al bancomat una donna è stata scippata in centro a San Donà. L'intervento rapido della polizia locale ha messo fine all'angoscia della vittima, spaesata e intimorita per quanto accaduto in pieno giorno: gli agenti hanno trovato e arrestato il fuorilegge per furto con destrezza, recuperando integralmente la refurtiva restituita alla signora. Il fatto si è verificato in Corso Silvio Trentin, dove la donna avvicinata da alcuni uomini, uno che la distraeva in particolare, sono riusciti a impossessarsi della sua borsa lasciata all'interno dell'auto.

Rapina al bancomat, donna derubata dopo il prelievoRapina nel pomeriggio di ieri in via Marchesi, dove una donna è stata presa di mira subito dopo aver prelevato denaro contante al bancomat.

