Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter | Vi spiego il silenzio stampa dopo l’Atalanta Bastoni domani non ci sarà sulla sua convocazione in Nazionale…

Il tecnico dell'Inter ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, parlando del suo silenzio stampa dopo la partita con l’Atalanta. Ha annunciato che Bastoni non sarà in campo domani e ha chiarito la sua posizione sulla convocazione del difensore in Nazionale. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla sfida del 30° turno di Serie A 202526.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Fiorentina Inter, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. CHE GARA SERVIRA’ E COME CI ARRIVA LA SQUADRA? – « Arriva bene, abbiamo avuto una settimana a disposizione per lavorare. Siamo consapevoli della partita di domani e siamo pronti per affrontarla ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Vi spiego il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Bastoni domani non ci sarà, sulla sua convocazione in Nazionale…» Articoli correlati Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter LIVE: le parole del tecnicodi Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30°... Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter LIVE: le parole del tecnicoCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a... Altri aggiornamenti su Fiorentina Inter Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Chivu, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Perché Chivu non parla in conferenza prima di Inter-Atalanta: nessun incontro con la stampa per il tecnico; Nerazzurri al lavoro: le immagini dell'allenamento. Fiorentina-Inter, la conferenza stampa di Chivu in diretta LIVEGiorno di vigilia in casa nerazzurra. Domani sera la capolista sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina, protagonista di un buon momento di forma. Chivu deve rispondere al successo del Napoli, p ... sport.sky.it LIVE FCIN1908/ Fiorentina-Inter, Chivu: Pressione Napoli? Campionato ancora lungoL’allenatore nerazzurro in conferenza stampa presenta il prossimo impegno di campionato della capolista di Serie A ... msn.com Bastoni non convocato per Fiorentina-Inter: è in dubbio per Italia-Irlanda del Nord Brutte notizie per l’Inter di Chivu e la Nazionale di Gattuso. Alessandro Bastoni non ha ancora recuperato dall’infortunio subito nel corso del derby contro il Milan. Dopo l’allen facebook FCIN1908 – Fiorentina-Inter, Bastoni lascia Appiano: il difensore non parte per Firenze x.com