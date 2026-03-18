Domani conferenza stampa blindata per il nuovo tecnico

Domani si terrà una conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico di una squadra di calcio. La sessione sarà blindata e si svolgerà nel pomeriggio, in seguito alle recenti difficoltà avute dalla squadra in una partita giocata ieri a Mantova. L’evento rappresenta un momento di attesa per i tifosi e gli addetti ai lavori.

Certo, dopo il debutto incubo di ieri a Mantova, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, in programma giovedì pomeriggio, avrà tutto un altro sapore. Sarà probabilmente meno entusiasmante di quanto si auspicasse. Ashley Cole sarà presentato in una Pages Lounge, all’Orogel Manuzzi, blindatissima. Avranno accesso solo i giornalisti accreditati con tanto di ticket in formato digitale. Presenzierà, al fianco di Cole, il direttore generale Corrado Di Taranto e dovrebbe intervenire in collegamento il presidente John Aiello. A loro il compito, oltre che di presentare il nuovo allenatore, pure di spiegare le scelte della società,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Domani conferenza stampa blindata per il nuovo tecnico Articoli correlati Conferenza stampa Chivu pre Borussia Dortmund Inter, quando parla il tecnicodi Redazione Inter News 24Conferenza stampa Chivu – Ecco quando parlerà il tecnico alla vigilia del match di Champions League Si accendono i... Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Bologna: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino Aggiornamenti e notizie su Domani conferenza Discussioni sull' argomento Oscar 2026, Hollywood blindata: dagli swat agli artificieri, sicurezza ai massimi livelli dopo l'allerta droni iraniani; Trent’anni per l’Europa: Trieste blindata per il vertice InCe; Oscar 2026, Hollywood blindata: dagli swat agli artificieri, sicurezza ai massimi livelli dopo l'allerta droni iraniani. Domani 13:30 conferenza stampa di Gasperini - facebook.com facebook #RomaBologna, domani alle 13.30 la conferenza di #Gasperini: il programma della vigilia #ASRoma #EuropaLeague x.com