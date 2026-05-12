New York donna in lacrime su cornicione a Brooklyn | poliziotti riescono a salvarla

A Brooklyn, alcuni agenti di polizia sono intervenuti in un edificio dove una donna era in piedi su un cornicione, visibilmente in lacrime. Gli ufficiali sono riusciti a raggiungerla e a impedirle di cadere, mettendo in salvo la donna. La vicenda si è svolta senza che si registrassero feriti o altre conseguenze. La donna è stata accompagnata in un luogo sicuro dai soccorritori.

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