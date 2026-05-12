New York donna in lacrime su cornicione a Brooklyn | poliziotti riescono a salvarla
A Brooklyn, alcuni agenti di polizia sono intervenuti in un edificio dove una donna era in piedi su un cornicione, visibilmente in lacrime. Gli ufficiali sono riusciti a raggiungerla e a impedirle di cadere, mettendo in salvo la donna. La vicenda si è svolta senza che si registrassero feriti o altre conseguenze. La donna è stata accompagnata in un luogo sicuro dai soccorritori.
Alcuni poliziotti di New York sono intervenuti su un palazzo di Brooklyn dove c’era una donna in lacrime in bilico su un cornicione. È successo lo scorso 7 maggio. Nelle immagini della bodycam si vedono gli agenti avvicinarsi con cautela alla donna per convincerla a lasciarsi aiutare. “Ci teniamo a te, vogliamo aiutarti”, dicono i poliziotti che poi con l’imbragatura riescono a raggiungere la donna sul cornicione e a trarla in salvo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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