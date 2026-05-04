Ulisse il piacere della scoperta a New York con Alberto Angela | i luoghi dal Greenwich Village a Brooklyn
Stasera 4 maggio va in onda su Rai 1 il nuovo episodio di Ulisse, il piacere della scoperta. Questa volta Alberto Angela ci porta a fare un viaggio musicale nella Grande Mela: da Manhattan a Brooklyn, New York viene attraversata ripercorrendo i luoghi più iconici che hanno ispirato la musica e cinema.🔗 Leggi su Fanpage.it
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