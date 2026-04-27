Gamba amputata per la donna aggredita dal pitbull | per salvarla i poliziotti sparano e ammazzano il cane

Una donna è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio nello stabilimento balneare di Barano d’Ischia dopo essere stata attaccata da un cane di razza pitbull. Durante l’aggressione, l’animale ha morso la gamba sinistra della donna, che si è reso necessario amputare per salvarla. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno ucciso il cane con alcuni colpi, impedendo ulteriori danni.

Una donna è stata aggredita ferocemente ieri allo Schiappone, suggestiva località di Barano d'Ischia, dal pitbull del compagno, che l'ha azzannata alla gamba sinistra non riconoscendola, probabilmente. Per salvarla gli agenti del commissariato di Ischia giunti sul posto sono stati costretti a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Donna aggredita da un pitbull a Ischia, amputata una gambaTempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni – ed ha subito l’amputazione della gamba sinistra – la donna aggredita ieri... Azzannata dal pitbull mentre gli dava da mangiare: amputata la gamba alla padrona, cane abbattutoAzzannata dal proprio pitbull mentre gli portava il cibo: una donna residente nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia, ha perso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ravenna, gamba amputata dopo una normale operazione per la protesi al ginocchio: Dopo l'intervento per sei anni non hanno diagnosticato un'infezione, avrà 650.000 euro; Amputata una gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Treviso, i medici: È ancora gravissima; Malpensa, operaio travolto da trattorino. Gamba amputata; Amputata una gamba alla bimba rimasta incastrata nel tosaerba. Gamba amputata per la donna aggredita dal pitbull: per salvarla i poliziotti sparano e ammazzano il caneUna donna è stata aggredita ferocemente ieri allo Schiappone, suggestiva località di Barano d'Ischia, dal pitbull del compagno, che l'ha azzannata alla gamba sinistra non riconoscendola, probabilmente ... napolitoday.it Amputata la gamba sinistra alla donna azzannata dal pit bull. E’ in rianimazioneLa donna aggredita aggredita nel pomeriggio di ieri allo Schiappone dal pit bull del suo compagno ha perso la gamba sinistra. L’animale l’avrebbe attaccata con ferocia mentre lei si recava a portargli ... ildispariquotidiano.it BIMBA DI UN ANNO E MEZZO RIMANE INCASTRATA SOTTO TAGLIAERBA DEL PAPA' | Viene amputata gamba, la piccola in gravi condizioni: i fatti leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/27/bimba-di-un-anno-e-mezzo-rimane-incastrata-sotto-il-taglia - facebook.com facebook La bambina di 18 mesi investita da un trattorino tosaerba a Loria resta in condizioni gravissime a Padova: dopo gli interventi le e' stata amputata una gamba. #Veneto #Treviso #Padova #Cronaca #Sanita #Inevidenza x.com