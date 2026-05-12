New York | al museo i tesori dello sport da Jesse Owens a Durant

Al museo di New York si tiene una mostra dedicata ai grandi protagonisti dello sport, con oggetti che vanno da Jesse Owens a Kevin Durant. Tra i pezzi esposti ci sono memorabilia e trofei che rappresentano diverse epoche e discipline sportive. La mostra si collega anche ai prossimi Mondiali di calcio, offrendo uno sguardo sulla storia e l’evoluzione del mondo sportivo attraverso i suoi simboli più significativi.

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? Punti chiave Quali oggetti iconici collegano Jesse Owens a Kevin Durant?. Come si intreccia questa mostra con i prossimi Mondiali FIFA?. Dove si trovano i trofei dei campioni del Super Bowl?. Perché il museo ha scelto proprio questi 70 reperti storici?.? In Breve Oltre 70 reperti di 15 discipline diverse nella Melissa and Keith Meister Gallery.. Cimeli di Ali Krieger, Breanna Stewart e il trofeo Vince Lombardi esposti.. Programmi interattivi e proiezioni al museo in vista dei Mondiali Fifa 2026.. Finale dei Mondiali prevista per il 19 luglio nell'area metropolitana di New York.. Il 15 maggio l’American Museum of Natural History di New York aprirà le porte della mostra For the Win: Objects of Sports Excellence, una rassegna che celebra quasi un secolo e mezzo di storia agonistica attraverso oltre 70 reperti iconici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - New York: al museo i tesori dello sport, da Jesse Owens a Durant ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tesori dell’Oltrarno: anteprima esclusiva al Museo San Sebastiano? Cosa sapere Leonardo Margarito guida visita al Museo San Sebastiano de’ Bini sabato 2 maggio. 330 tesori egizi: il nuovo museo al Castello SforzescoLa nuova Galleria Antico Egitto apre le sue porte al pubblico oggi, giovedì 5 marzo 2026, all’interno del Castello Sforzesco di Milano. Argomenti più discussi: Costume Art, l’annuale mostra al Metropolitan Museum di New York è un inno alla body diversity; La storia completa dei gradini del Met Museum di New York, da (ri)leggere post-Gala; Met Gala a New York, il grande evento benefico della moda tra le polemiche. Bezos sponsor principale; Stanotte il Met Gala 2026 a New York, quando e dove vederlo in diretta. ?? Gli Epstein file diventano materiale da museo. A New York ha aperto un'installazione pop up che espone le oltre 3,5 milioni di pagine dei documenti legati a Jeffrey Epstein pubblicati nei mesi scorsi dal dipartimento di Giustizia americano. Una sorta di sala x.com Natalia Dyer in Valentino al 3° annuale CULT100 di Cultured Magazine al Museo Guggenheim di New York. (30 aprile 2026) reddit A New York apre un nuovo museo dedicato a Banksy. Ma le opere presenti non sono le sueSu Canal Street a New York, negli spazi dell’Oltarsh Building, lo scorso 15 maggio 2024 ha aperto al pubblico il nuovo Banksy Museum, presentando quella che sembra essere la più grande collezione al ... artribune.com