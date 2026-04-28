Tesori dell’Oltrarno | anteprima esclusiva al Museo San Sebastiano
Sabato 2 maggio, il Museo San Sebastiano de’ Bini in Oltrarno ospiterà un’anteprima esclusiva organizzata da Leonardo Margarito, che condurrà una visita speciale prima della riapertura ufficiale del museo. L’evento si svolge in occasione del Festival Il Magnifico e rappresenta un’occasione per scoprire alcuni tra i tesori conservati nel museo, che si trova nel quartiere storico di Firenze.
? Cosa sapere Leonardo Margarito guida visita al Museo San Sebastiano de’ Bini sabato 2 maggio.. L'anteprima extra Festival Il Magnifico precede la riapertura ufficiale del sito in Oltrarno.. Sabato 2 maggio alle ore 16:00, Leonardo Margarito guiderà un gruppo ristretto di visitatori tra le sale del Museo parrocchiale d’arte sacra dell’Oratorio di San Sebastiano de’ Bini, in Via Romana 10, per un’anteprima esclusiva che precede la riapertura ufficiale della struttura situata nell’Oltrarno. L’iniziativa, inserita nel programma denominato extra Festival, si propone come un momento di scoperta fuori dal calendario ordinario del Festival Il Magnifico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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