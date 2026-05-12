A New York è stata abolita la tassa sugli immobili, portando nelle casse dello Stato circa 4 miliardi di dollari. La decisione potrebbe avere un impatto sui proprietari di seconde case, mentre si cerca di coprire un deficit di 5 miliardi di dollari. Restano da valutare le conseguenze di questa mossa sulle finanze pubbliche e sui contribuenti coinvolti.

? Punti chiave Come influenzerà la nuova tassa sulle seconde case i proprietari?. Chi pagherà davvero per coprire il deficit di 5 miliardi?. Quali nuove imposte colpiranno gli appartamenti di lusso sopra il milione?. Perché il sindaco ha rinunciato alla proposta fatta in campagna?.? In Breve Julie Menin ha bloccato la proposta per mancanza di consenso in aula.. Nuove tasse su appartamenti sopra 1 milione e seconde case di lusso.. L'impatto della property tax era stimato intorno al 10% a febbraio.. Il deficit previsto per il 2027 ammonta a 5,4 miliardi di dollari..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - New York, addio alla tassa sugli immobili: arrivano 4 miliardi dallo Stato

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