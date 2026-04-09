Juventus Romano | Ugarte in uscita dallo United è stato proposto alla Juve

Un nuovo dettaglio di mercato riguarda il centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte, che è stato proposto alla Juventus. Ugarte è attualmente fuori dal Manchester United, dove ha giocato in Premier League senza raggiungere risultati rilevanti. La società inglese sta valutando eventuali offerte e, tra queste, ci sarebbe anche quella proveniente dalla Juventus. La trattativa non è ancora definita e le parti stanno esaminando le possibilità di un trasferimento.

Romano rivela il retroscena di mercato. Ugarte proposto alla Juventus. Il centrocampista uruguaiano Manuel Ugarte è ufficialmente in uscita dal Manchester United dopo una parentesi in Premier League al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su YouTube, il profilo del giocatore è stato proposto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano: “Ugarte in uscita dallo United, è stato proposto alla Juve” Juventus, Romano “Mateta proposto alla Juve.” Poi l’infortunio.Novità incredibili sulla trattativa per Mateta Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano sull’ultimo giorno di calciomercato Legato a Jean Philippe... Juventus, scatto per Ugarte: lo United fissa il prezzoCentrocampo Juventus: scatto per Ugarte, lo United fissa il prezzo del colpo mondiale. Temi più discussi: Ugarte era stato già offerto ad un club italiano: la situazione con la Juventus secondo l'esperto di mercato; Juventus e Milan si sfidano per Ugarte del Manchester United; Juventus, Ottolini su Manuel Ugarte del Manchester United; Juventus su Ugarte: Ottolini allo Stadium per vederlo dal vivo. Ugarte in uscita, prezzo altoUgarte in uscita dal Manchester United Arrivato nel 2024 dal Paris Saint-Germain per circa 50 milioni di euro, Ugarte non ha trovato continuità in Premier League. Con l’arrivo ... tuttojuve.com Romano: Napoli, occasione Ugarte! Lascia lo United, offerto anche alla JuventusManuel Ugarte Ribeiro cerca squadra e potrebbe trovarla in Italia. Magari a Napoli, società alla quale sarebbe stato offerto dal suo agente, il potente Jorge Mendes, già ad inizio campionato. Il centr ... msn.com La Juventus e Luciano Spalletti proseguiranno insieme Attesa per domani la firma del tecnico sul rinnovo fino al 2028 ma l’accordo é già stato raggiunto - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com