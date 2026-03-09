New York proteste anti-islam | due ordigni vicino alla casa del sindaco Mamdani

A New York, due persone sono state fermate dopo il ritrovamento di due ordigni artigianali vicino alla casa del sindaco Zohran Mamdani. I dispositivi sono stati individuati nelle vicinanze della sua residenza, durante una giornata di proteste anti-islam. La polizia ha sequestrato gli esplosivi e avviato le indagini per chiarire il motivo del ritrovamento.

Due persone fermate dopo il ritrovamento di dispositivi esplosivi rudimentali nei pressi della residenza del sindaco Zohran Mamdani. Gli investigatori: “Ispirati dall’ISIS”. L’FBI apre un’indagine per terrorismo “La violenza durante una protesta non è mai accettabile”, queste le parole di Mamdani dopo il ritrovamento di due ordigni esplosivi nei pressi di Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York. Un episodio che ha fatto inevitabilmente scattare l’allarme sicurezza in città. Le autorità hanno fermato due persone che, secondo quanto emerso dalle prime indagini e come riportate da Tgcom24, avrebbero dichiarato di essere state ispirate dall’ISIS. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

