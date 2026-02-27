Al Teatro dei Piccoli si svolgono due eventi nel fine settimana: il “Concerto per l’Infanzia” organizzato da Progetto Sonora, che propone musiche provenienti da diversi paesi, e lo spettacolo “TOC TOC”, che narra storie di sorellanza. Entrambi gli appuntamenti sono rivolti a un pubblico di bambini e famiglie, offrendo un’esperienza di intrattenimento e scoperta culturale.

Un weekend di emozioni al Teatro dei Piccoli: musica dal mondo con il “Concerto per l’Infanzia” di Progetto Sonora e storie di sorellanza in “TOC TOC”. La programmazione parte sabato 28 febbraio (ore 11) con "Ritmi e danze dal mondo” una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo “Concerti per l’infanzia” per un ascolto condiviso ed interattivo che unisce concerto dal vivo e laboratorio musicale. Bambini e genitori partecipano attivamente ad attività ritmiche e vocali, utilizzando piccole percussioni Orff per accompagnare i musicisti dell’ensemble. Guidato da esperti di didattica musicale, il programma propone brani tratti dal repertorio classico, popolare e jazz. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Teatro dei Piccoli, musiche dal mondo con il Concerto per l’Infanzia e storie di sorellanza nello spettacolo TOC TOC

Weekend al Teatro dei Piccoli con il “Concerto per l’Infanzia” e lo spettacolo “Toc Toc”Doppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28...

Orso, l’ultimo "toc toc" di un 2025 da re. Il Sassuolo per chiudere il cerchio dei sogniGiusto per scrivere definitivamente la parola fine al dibattito, su cui in città non tramonta mai il sole, sulla capacità di Riccardo Orsolini di...

Primaria. Il teatro delle meraviglie. Esplorando il SÉ con Pinocchio

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Spettacoli teatrali per bambini a Torino; Hansel e Gretel – spettacolo teatrale a S.Pietro all’Olmo; Sabato 28 febbraio c'è Musica 0-3: sold out per la rassegna di avvicinamento alla musica per bambini da 0 a 36 mesi; Fiabe, musica dal vivo e teatro: al Conservatorio di Cuneo tre domeniche tutte per i bambini.

Un weekend di emozioni al Teatro dei PiccoliDoppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo (sabato 28 febbraio) ... napolivillage.com

Weekend al Teatro dei Piccoli con il Concerto per l’Infanzia e lo spettacolo Toc TocDoppio appuntamento per bambini e famiglie al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli: il concerto Ritmi e danze dal mondo ( sabato 28 febbraio) e lo spettacolo di teatro d’attore TOC T ... napolitoday.it

NOVITÀ “La Compagnia dei Piccoli Hollandesi Intermezzi e pantomima nel teatro popolare settecentesco” di Iolanda Tambellini . . . [editoria musicale | saggistica | musicologia | nuova uscita] #libreriamusicaleitaliana #editoriamusicale #saggistica #musicologi x.com

Un pomeriggio di teatro per grandi e piccoli vi aspetta! La compagnia Il Sipario Onirico presenta “Il Sarto di Gloucester”, uno spettacolo capace di trasportare il pubblico in un mondo poetico e senza tempo, tra fantasia, emozione e magia teatrale. Sabato 2 - facebook.com facebook