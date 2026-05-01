Storie… | lo spettacolo teatrale che valorizza gli scrittori salentini

Il 2 maggio 2026 alle ore 20, il Teatro Shalom di Mesagne ospiterà lo spettacolo teatrale “Storie…”, organizzato dalla Compagnia culturale Atto Terzo. L’evento prevede la presentazione di brani letterari, poetici e narrativi degli scrittori salentini, con l’obiettivo di mettere in evidenza le peculiarità culturali della regione. La rappresentazione si inserisce nell’intento di valorizzare il patrimonio letterario locale attraverso performance teatrali.

MESAGNE - La Compagnia culturale teatrale Atto Terzo di Mesagne, nell’idea di valorizzare gli scrittori salentini presentando brani letterari, poetici e narrativi che mettano in luce la specificità culturale del territorio, andrà in scena nel Teatro Shalom di Mesagne il 2 maggio 2026 alle ore 20.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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