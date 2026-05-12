Nessuno dovrebbe morire per aver difeso i diritti umani | la lettera di 112 premi Nobel all’Iran per chiedere il rilascio di Narges Mohammadi

Un gruppo di 112 premi Nobel ha inviato una lettera all’Iran chiedendo il rilascio immediato di Narges Mohammadi, attivista per i diritti umani. La donna si trova in carcere e si trova in condizioni di salute critiche, ricoverata in ospedale a Teheran. L’appello richiede il suo rilascio incondizionato, sottolineando che nessuno dovrebbe perdere la vita difendendo i diritti umani.

Un appello globale, firmato da 112 Premi Nobel, chiede il rilascio «pieno e incondizionato» dell’attivista per i diritti umani Narges Mohammadi, detenuta in Iran e attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Teheran. I medici hanno riscontrato «perdita di peso significativa», «pressione sanguigna instabile» e seri «problemi cardiaci». Per mesi, alla dissidente iraniana sono state negate cure mediche adeguate durante la detenzione. E il ricovero ospedaliero, pur rappresentando un passo importante, non annulla « l’ingiustizia della detenzione », si legge nell’appello. «Nessuno dovrebbe morire per aver difeso i diritti umani», dice Jody Williams, attivista statunitense e fondatrice della Campagna Internazionale per il Bando delle Mine Antiuomo, insignita del Premio Nobel per la pace nel 1997.🔗 Leggi su Open.online

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