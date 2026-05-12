Narges Mohammadi, premio Nobel iraniana, è stata ricoverata in ospedale a causa di due infarti avvenuti mentre era in carcere. I familiari sono riusciti a ottenere un trasferimento urgente, ma ci sono state difficoltà e ostacoli da parte delle autorità nel consentire l'accesso a cure specializzate. La notizia ha suscitato attenzione sulle condizioni di salute della detenuta e sulla gestione delle emergenze nel sistema penitenziario.

? Domande chiave Come sono riusciti i familiari a ottenere il trasferimento d'urgenza?. Perché le autorità hanno ostacolato l'accesso alle cure specializzate?. Quali sono le reali condizioni cliniche della Premio Nobel?. Cosa accadrà alla sua detenzione se la salute non migliorerà?.? In Breve Attacchi cardiaci subiti il 24 marzo e il 1 maggio nella prigione di Zanjan.. Sorella Roya e fratello Hamidreza monitorano il trasferimento verso l'ospedale Pars di Teheran.. La detenta rischia 18 anni di prigionia per accuse di propaganda contro lo Stato.. Avvocata francese Chirinne Ardakani e marito Taghi Rahmani seguono il caso clinico.. A Teheran, l’ospedale Pars accoglie Narges Mohammadi in condizioni di estrema fragilità dopo due arresti cardiaci subiti durante la detenzione nella prigione di Zanjan.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran, Nobel Narges Mohammadi in ospedale: due infarti in carcere

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BREAKING: Nobel Laureate Narges Mohammadi Hospitalized After Reported Cardiac Crisis in Iran | AC1B

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