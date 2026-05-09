A Napoli si registra un miglioramento nelle condizioni di David Neres, che rimarrà fuori dalla partita contro il Bologna. Lo staff medico sta lavorando per accelerare il suo recupero, con l’obiettivo di averlo a disposizione nelle ultime due giornate di campionato. Neres ha subito un intervento alla caviglia sinistra e le ultime notizie indicano che il suo rientro potrebbe avvenire in breve tempo.

David Neres salterà la sfida col Bologna ma il Napoli conta di riaverlo per le ultime due giornate: lo staff medico azzurro accelera il recupero dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Neres: tre mesi di stop e il rientro che si avvicina. L’esterno brasiliano ha subito un intervento chirurgico a Londra proprio nel momento di massima forma. Prima dell’operazione aveva segnato sei gol in due mesi e realizzato una doppietta nella finale di Supercoppa contro il Bologna. Lo stop arriva nel momento peggiore della stagione, quando il Napoli ha bisogno di tutte le sue armi offensive. Secondo il Corriere dello Sport, Neres non sarà disponibile per Bologna, gara che potrebbe regalare ai partenopei la qualificazione matematica alla Champions League.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, cresce ottimismo anche per Neres: spunta una data per il rientro

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Benfica-Napoli: le parole di David Neres alla vigilia del match | Champions League

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