Neonata di 3 mesi muore soffocata | dramma in Italia
Una neonata di tre mesi è deceduta questa mattina a Ordona, in provincia di Foggia. Secondo le prime indagini, la morte sarebbe avvenuta a causa di una crisi respiratoria, presumibilmente causata dall’ingestione di liquidi subito dopo aver mangiato. La piccola è stata soccorsa dai sanitari ma non è stato possibile salvarla. La famiglia è sotto shock e sono in corso accertamenti per chiarire le cause.
Dramma nella mattinata di oggi a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di appena tre mesi è morta a causa di una crisi respiratoria che, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe stata provocata dall’ingestione di liquidi subito dopo l’allattamento. La tragedia si è consumata in un campo alla periferia del comune dei Cinque Reali Siti dove vive la famiglia della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina avrebbe accusato un improvviso malore respiratorio poco dopo la poppata. I familiari hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il 118, ma all’arrivo dei sanitari la neonata era già priva di vita. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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