Neonata di 3 mesi muore soffocata | dramma in Italia

Una neonata di tre mesi è deceduta questa mattina a Ordona, in provincia di Foggia. Secondo le prime indagini, la morte sarebbe avvenuta a causa di una crisi respiratoria, presumibilmente causata dall’ingestione di liquidi subito dopo aver mangiato. La piccola è stata soccorsa dai sanitari ma non è stato possibile salvarla. La famiglia è sotto shock e sono in corso accertamenti per chiarire le cause.

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Dramma nella mattinata di oggi a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di appena tre mesi è morta a causa di una crisi respiratoria che, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe stata provocata dall’ingestione di liquidi subito dopo l’allattamento. La tragedia si è consumata in un campo alla periferia del comune dei Cinque Reali Siti dove vive la famiglia della piccola. Secondo una prima ricostruzione, la bambina avrebbe accusato un improvviso malore respiratorio poco dopo la poppata. I familiari hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il 118, ma all’arrivo dei sanitari la neonata era già priva di vita. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo senza successo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Neonata di 3 mesi muore soffocata: dramma in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Dramma nel foggiano: neonata di 3 mesi muore per un soffocamento causato da rigurgito di latte maternoLa tragedia a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di tre mesi è deceduta stamattina a causa di una crisi respiratoria. Neonata di 2 mesi muore in OspedaleUna corsa contro il tempo che si è trasformata in tragedia nella città di Benevento. Argomenti più discussi: Tenta di rapire un neonato di 6 mesi dal passeggino afferrandolo per il collo: paura a Sampierdarena; Monika morta a 33 anni con la sua neonata durante il parto: con loro in casa c'erano solo gli altri due figli; Chiesti 9 anni di carcere. Minacciò di accoltellare la ex e la figlia neonata; Fiocco rosa a Torino: la corsa contro il tempo finisce in bellezza tra le mura di casa. Dramma nel foggiano: neonata di 3 mesi muore per un soffocamento causato da rigurgito di latte maternoLa tragedia a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di tre mesi è deceduta stamattina a causa di una crisi respiratoria ... fanpage.it