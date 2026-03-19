Neonata di 2 mesi muore in Ospedale

Una neonata di due mesi è deceduta in ospedale a Benevento. La bambina, già visitata per problemi respiratori, era stata dimessa dopo aver ricevuto assistenza medica. I medici avevano preso in carico il suo caso e successivamente la piccola è stata rimessa a casa. La famiglia ha chiamato i soccorsi quando le condizioni si sono aggravate.

Una corsa contro il tempo che si è trasformata in tragedia nella città di Benevento. Una neonata di due mesi, già visitata in ospedale per difficoltà respiratorie, era stata dimessa dopo i controlli. Il ritorno a casa, però, si è rivelato fatale. Nel giro di poche ore le condizioni della piccola sono precipitate, spingendo i genitori a un secondo, disperato trasferimento in ospedale. All’arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un improvviso arresto cardiaco. Sconvolti, i genitori, che accudiscono anche la gemellina della bambina, si sono rivolti alle forze dell’ordine. La squadra mobile ha subito avviato gli accertamenti, sequestrando la documentazione sanitaria. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Neonata di 5 mesi muore a Perugia per meningite fulminante: Usl Umbria 1 avvia indagine epidemiologicaTragedia a Perugia: una bambina di appena 5 mesi è morta nel pomeriggio di martedì 17 febbraio a causa di una meningite fulminante da meningococco. News - Neonato di 2 mesi muore nella culla nel Salernitano. 31/12/2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Neonata di 2 mesi muore in Ospedale Temi più discussi: Dramma al San Pio, muore una neonata di 2 mesi: aperta un'indagine; Asportato tumore benigno al fegato a una neonata di 40 giorni e 5 kg di peso; Vita in diretta 2025/26 - Neonato morto in culla, padre indagato per omicidio - 18/03/2026 - Video; I coniugi che dal Marocco trasportarono una neonata in una busta scelgono strade giudiziarie diverse. Lei patteggia, lui vuole il processo. Neonata di 2 mesi muore in ospedale a Benevento, sequestrata cartella clinicaEra giunta in ospedale ieri sera per una crisi respiratoria per poi essere dimessa, ma, una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate e quando la neonata di due mesi è stata traspor ... ansa.it Benevento, neonata di 2 mesi muore in ospedale: sequestrata la cartella clinicaEra giunta in ospedale ieri sera per una crisi respiratoria per poi essere dimessa, ma, una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate ... msn.com Neonata di 2 mesi muore in ospedale: sequestrata la cartella clinica - facebook.com facebook Una neonata è morta all’ospedale di Enna, poche ore dopo la nascita a Canicattì. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto l'autopsia x.com