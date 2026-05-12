Dramma nel foggiano | neonata di 3 mesi muore per un soffocamento causato da rigurgito di latte materno
A Ordona, nel Foggiano, una neonata di tre mesi è morta questa mattina a causa di un soffocamento provocato da un rigurgito di latte materno. La piccola, che si trovava in casa con i genitori, ha avuto una crisi respiratoria improvvisa. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a salvarla. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto.
La tragedia a Ordona, in provincia di Foggia, dove una neonata di tre mesi è deceduta stamattina a causa di una crisi respiratoria. Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe stato causato dall’ingestione di liquidi, verosimilmente latte materno, che ne avrebbe causato il soffocamento subito dopo l'allattamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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