Nel respiro del bosco - Esperienza guidata di forest bathing
Sabato 16 maggio ai Colli Euganei si svolgerà un’esperienza guidata di Forest Bathing, nota anche come Shinrin Yoku. La pratica consiste nell’immersione consapevole nella natura, con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico. L’evento si svolgerà nel bosco dei Colli Euganei, coinvolgendo i partecipanti in un percorso di contatto diretto con l’ambiente naturale. La giornata prevede momenti di ascolto e osservazione del paesaggio circostante.
Forest Bathing “Nel Respiro del Bosco” ai Colli Euganei. Sabato 16 maggio si terrà ai Colli Euganei “Nel Respiro del Bosco”, un’esperienza guidata di Forest Bathing (Shinrin Yoku), la pratica giapponese di immersione consapevole nella natura nata per favorire benessere psicofisico, riduzione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Respiro - Meditazione nel bosco
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