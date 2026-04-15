Forest-bathing a Tor Marancia passeggiata immersiva nel bosco

È stata organizzata una passeggiata immersiva nel bosco presso la Tenuta di Tormarancia, un'area del Parco Regionale dell’Appia Antica. L’attività ha l’obiettivo di far conoscere o riscoprire questa zona poco frequentata, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare un ambiente naturale poco distante dalla città. La passeggiata si svolgerà in un contesto di tranquillità e natura, senza alcun intervento strutturale o artificiale.

Siamo lieti di proporre al pubblico un'attività che permetterà, ai partecipanti, di conoscere o riscoprire un'area poco nota ma estremamente interessante del Parco Regionale dell'Appia Antica, la Tenuta di Tormarancia.Con un percorso molto ricco di spunti naturalistici relativi anche al tema.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Forest bathing: cos’è e dove farlo in ItaliaQuando arriva la bella stagione, è possibile che un amico o un’amica propongano l’ennesima attività all’aria aperta, come il forest bathing. Leggi anche: Roma, due mesi di ricerche finiscono nel dolore: trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso da Tor Marancia Approfondimenti e contenuti Forest-bathing a Tor Marancia, passeggiata immersiva nel boscoQuesta attività fa parte del calendario di visite guidate e attività didattiche promosse dal Centro Servizi al Turismo in convenzione con l'Ente Regionale Parco dell'Appia Antica. Siamo lieti di ... romatoday.it Appia Antica e Tor Marancia, i parchi «tappeto verde» intitolati ad Antonio CedernaTor Marancia ad Antonio Cederna e altre due porzioni del Parco dell'Appia antica dedicati all'Europa e a Vittorio Calzolari. Le zone verdi dove passeggiano romani e turisti tra antiche fontane e ... roma.corriere.it