Forest bathing | cos’è e dove farlo in Italia
Con l’arrivo della bella stagione, molte persone si dedicano ad attività all’aperto e tra queste si sta diffondendo il fenomeno del forest bathing. Questa pratica consiste nel passeggiare immersi nella natura, cercando di rilassarsi e di entrare in contatto con l’ambiente circostante. In Italia sono presenti diverse aree naturali dove è possibile praticarla, tra parchi e foreste che offrono spazi ideali per questa attività.
Quando arriva la bella stagione, è possibile che un amico o un’amica propongano l’ennesima attività all’aria aperta, come il forest bathing. Tuttavia ci sono un po’ di dubbi da sgombrare subito: innanzi tutto non si tratta di un’attività che si esplica solo in primavera o in estate (ovviamente con le dovute accortezze), e in secondo luogo non si tratta semplicemente di un’attività fisica. Si tratta di benessere a tuttotondo, benessere che coinvolge anche la mente oltre al corpo. Scopriamo allora cos’è il forest bathing e quali benefici porta con sé. Che cos’è il forest bathing e significato del termine. Il forest bathing ha diversi nomi. Ne esiste perfino uno in italiano: silvoterapia.🔗 Leggi su Robadadonne.it
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