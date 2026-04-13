Forest bathing | cos’è e dove farlo in Italia

Con l’arrivo della bella stagione, molte persone si dedicano ad attività all’aperto e tra queste si sta diffondendo il fenomeno del forest bathing. Questa pratica consiste nel passeggiare immersi nella natura, cercando di rilassarsi e di entrare in contatto con l’ambiente circostante. In Italia sono presenti diverse aree naturali dove è possibile praticarla, tra parchi e foreste che offrono spazi ideali per questa attività.

Quando arriva la bella stagione, è possibile che un amico o un’amica propongano l’ennesima attività all’aria aperta, come il forest bathing. Tuttavia ci sono un po’ di dubbi da sgombrare subito: innanzi tutto non si tratta di un’attività che si esplica solo in primavera o in estate (ovviamente con le dovute accortezze), e in secondo luogo non si tratta semplicemente di un’attività fisica. Si tratta di benessere a tuttotondo, benessere che coinvolge anche la mente oltre al corpo. Scopriamo allora cos’è il forest bathing e quali benefici porta con sé. Che cos’è il forest bathing e significato del termine. Il forest bathing ha diversi nomi. Ne esiste perfino uno in italiano: silvoterapia.🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Forest bathing: cos’è e dove farlo in Italia Gnl in Italia: cos'è, da dove arriva e dove si trovano i rigassificatoriIl gas naturale liquefatto (Gnl) è un gas naturale, in prevalenza metano, che raffreddato a una temperatura di -162° C passa allo stato liquido. Cos’è l’HPV test e chi dovrebbe farloL’HPV test è un esame di screening che cerca la presenza del DNA di alcuni tipi di Papilloma virus ad alto rischio, cioè quelli più spesso associati... Hai mai praticato il Forest bathing Ecco cos'è e dove farlo in Italia