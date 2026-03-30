Dopo alcuni giorni di silenzio, l’attaccante ha condiviso un messaggio sui social media in cui ha espresso il desiderio di tornare in campo e contribuire alle vittorie della squadra. Nel testo, ha anche spiegato alcuni aspetti riguardanti la sua situazione attuale. La comunicazione arriva in un momento di attesa e di discussioni sulla sua partecipazione alle future partite.

Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale, è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa. Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, Lukaku: “Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra”

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