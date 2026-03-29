Domenica 29 marzo, Fabio Fazio torna al timone di una nuova puntata di Che tempo che fa dopo l'ottimo risultato della settimana scorsa, con 1 milione e 630mila spettatori pari al 9,1% di share. Accompagnato dall'inseparabile "Lucianina" Littizzetto e da Filippa Lagerbäck, il padrone di casa è pronto a guidare una puntata in cui si spazierà dallo sport al teatro, dalla musica all'attualità. L'appuntamento, come di consueto, è fissato per le 19.30 sul NOVE, con la possibilità di seguire la diretta anche in streaming su discovery+. Riflettori accesi su Federica Brignone, l'indiscussa regina delle nevi tornata trionfante dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 29 marzo, da Gianni Morandi a Federica Brignone

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