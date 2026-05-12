Nel film Il diavolo veste Prada 2 ci sono davvero tantissimi orologi

Da gqitalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel film Il diavolo veste Prada 2, si nota la presenza di numerosi orologi che attirano l’attenzione. La pellicola riporta il mondo della moda al centro dell’attenzione, con un’attenzione particolare agli accessori indossati dai personaggi. Oltre all’abbigliamento, gli orologi sono molto visibili e vengono mostrati in diverse scene. La produzione ha inserito vari modelli come parte integrante delle mise dei protagonisti.

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Il diavolo veste Prada 2, riporta il mondo della moda al centro dell'attenzione. L'abbigliamento è favoloso e se ne è già parlato a lungo, ma che dire degli orologi presenti nel film? Beh, ottima domanda. Il diavolo veste Prada 2 è popolato da numerosissimi segnatempo indossati da quasi tutti i membri del cast, dalla protagonista Miranda, interpretata da Meryl Streep, fino all'assistente di Andy, Jin Chao, interpretata dall'inimitabile Helen J. Shen. «Non riesco a credere a quanto sia cresciuta, in così poco tempo, la cultura dell’orologeria», afferma Molly Rogers, la leggendaria costumista che ha vestito Il Diavolo veste Prada in entrambi i film.🔗 Leggi su Gqitalia.it

nel film il diavolo veste prada 2 ci sono davvero tantissimi orologi
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