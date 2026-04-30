L'ex assistente di Anna Wintour a Vogue ha svelato i retroscena legati alla pubblicazione del romanzo scritto da Lauren Weisberger. In occasione dell'uscita nelle sale del film Il Diavolo veste Prada 2, la celebrity stylist Leslie Fremar ha rivelato di essere l'ispirazione per Emily nel romanzo scritto da Lauren Weisberger. Il personaggio, sul grande schermo, è interpretato da Emily Blunt ed è l'assistente di Miranda Priestly, la direttrice del magazine Runway nel primo capitolo della storia. La fonte di ispirazione della battuta più famosa di Emily In occasione di un episodio del podcast The RunThrough, Fremar ha dichiarato: "Lo so. Sono Emily".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada, la 'vera' Emily: "Ho detto davvero alcune delle frasi iconiche del film"

Il Diavolo Veste Prada 2 | Teaser Trailer | Dal 29 Aprile al Cinema

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