Multe a chi non rispetta il codice della strada Piacenza ha incassato oltre 5milioni di euro nel 2025

Nel corso del 2025, a Piacenza sono state riscosse oltre 5 milioni di euro in sanzioni per infrazioni al codice della strada. L’importo totale si riferisce ai pagamenti effettuati da chi ha commesso violazioni lungo le strade del capoluogo. L’analisi è stata condotta da Facile, che ha preso in considerazione i dati relativi alle multe emesse e alle riscossioni effettuate nel periodo.