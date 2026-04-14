Multe a chi non rispetta il codice della strada Piacenza ha incassato oltre 5milioni di euro nel 2025
Nel corso del 2025, a Piacenza sono state riscosse oltre 5 milioni di euro in sanzioni per infrazioni al codice della strada. L’importo totale si riferisce ai pagamenti effettuati da chi ha commesso violazioni lungo le strade del capoluogo. L’analisi è stata condotta da Facile, che ha preso in considerazione i dati relativi alle multe emesse e alle riscossioni effettuate nel periodo.
Multe a chi non rispetta il codice della strada, 5 milioni di euro di incasso a Piacenza nel 2025: questo l’importo totale di sanzioni a carico di chi viaggia sulle strade del capoluogo e viola le norme del codice della strada, secondo l’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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