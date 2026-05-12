La scoperta | un nuovo materiale emerge dalla prima esplosione atomica

Il 12 maggio 2026, a Firenze, è stata annunciata la scoperta di un materiale mai visto prima, rinvenuto tra i resti della prima esplosione nucleare della storia. Questa scoperta è stata resa nota da un team di ricercatori che ha analizzato i residui dell'esplosione, portando alla luce questa sostanza sconosciuta fino a oggi. La ricerca si concentra ora sullo studio delle sue caratteristiche e potenziali applicazioni.

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Firenze, 12 maggio 2026 – Un materiale completamente nuovo, mai osservato prima, è stato scoperto all’interno dei resti della prima esplosione nucleare della storia. A guidare il team internazionale è Luca Bindi, di origini pratesi e residente nel Fiorentino, docente di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra dell’ Università di Firenze, già noto per la scoperta dei quasicristalli naturali. Il test di Oppenheimer. Lo studio, pubblicato su PNAS, è intitolato “Extreme non-equilibrium synthesis of a Ca–Cu–Si clathrate during the Trinity nuclear test” e si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del Nuovo Messico dopo il Trinity test del 1945.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scoperta: un nuovo materiale emerge dalla prima esplosione atomica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASTEROID RUSH: Can We Stop the Next Great Extinction Notizie correlate Famiglia nel bosco, la scoperta sui bambini: cosa emerge dalla nuova relazioneLa vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” torna al centro dell’attenzione con sviluppi che potrebbero segnare profondamente il destino dei tre... L'esplosione misteriosa e l'ombra atomica: così gli 007 Usa svelano i piani della CinaUn evento sismico del 2020 a Lop Nur sarebbe compatibile con un test nucleare a bassa potenza. Argomenti più discussi: Stress e tumore ovarico: la scoperta che apre nuove prospettive; Olio di oliva e benefici al cervello, una nuova importante scoperta; Nei parchi vive una tossina killer, ma per l'uomo può diventare una cura: lo studio; Ci sono novità sulla contraccezione maschile. Un nuovo studio sui topi fa ben sperare nella scoperta di un metodo semplice, reversibile e con effetti collaterali limitati, che potrebbe cambiare molte cose sulla contraccezione maschile x.com Non c'è modo di trovare un catalogo della mia flora scoperta? reddit Ritrovate dopo 1500 anni 42 pagine del Nuovo Testamento, la scoperta a GlasgowNuova scoperta a Glasgow. Un team di ricercatori dell'Università scozzese è riuscito a recuperare 42 pagine precedentemente perdute del Nuovo Testamento. Ma partiamo ... ilmattino.it