Nelle anteprime dell’intervista trasmessa il 21 aprile 2026, Brigitte Nielsen afferma di sapere tutto su Stallone e si definisce una “bomba atomica”. La modella e attrice rivela anche dettagli riguardanti la loro prima notte insieme. La conversazione, ancora inedita, suscita curiosità tra il pubblico e i media, che attendono di ascoltare l’intervista completa.

Nelle prime anticipazioni dell’intervista di Brigitte Nielsen a Belve – in onda il 21 aprile 2026 su Rai2 in prima serata – l’attrice e modella danese parla del suo breve matrimonio con Sylvester Stallone, negli anni ’80, spiegando che decise di lasciarlo perché dopo la prima notte di nozze le cose cambiarono e non si sentiva a suo agio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) I millennial ricordano Gitte per il ruolo della Strega Nera in Fantaghirò e per la sua partecipazione a Sanremo, nel 1992, con Baudo, Alba Parietti e Milly Carlucci. Tuttavia c’è stato un periodo in cui la statuaria modella fece parlare tantissimo di sè per il matrimonio con Stallone.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Brigitte Nielsen: “So tutto su Stallone, sono una bomba atomica”. Poi la rivelazione sulla prima notte

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