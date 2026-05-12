Negozi contro criminalità e degrado

Negozi e locali in prima linea contro degrado e criminalità. I nodi della sicurezza e il ruolo delle attività nei quartieri di Rimini saranno al centro del convegno organizzato da Confcommercio in occasione della 13ª edizione della Giornata nazionale "Legalità, ci piace". L’appuntamento è in programma domani alle 10 nell’auditorium di Confcommercio Rimini. All’incontro parteciperanno il prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, il questore Ivo Morelli, l’assessore alle attività economiche e polizia locale del Comune di Rimini Juri Magrini e il presidente di Confcommercio Rimini Giammaria Zanzini. Il tema scelto per l’edizione 2026 è "Più negozi e più sicurezza per contrastare la desertificazione e far crescere le comunità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ROMA 25/03/26 – CONTROLLI DEI CC NEL QUARTIERE AURELIO, 5 ARRESTI E 5 DENUNCE

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