Il commercio locale affronta quotidianamente problemi legati ai furti e al degrado, con malviventi organizzati e microcriminalità che colpiscono frequentemente le attività commerciali. Recentemente, una storica gioielleria di Chianciano Terme ha subito un tentato furto, evidenziando come questi episodi siano una presenza costante per i commercianti. La questione della sicurezza e delle risorse disponibili rimane al centro del dibattito, con richieste di interventi più efficaci.

Rischio furti e allarme degrado, malviventi organizzati e microcriminalità quotidiana. Temi sempre sensibili per i commercianti, come testimonia la storia raccontata ieri su queste pagine, del tentato furto nella storica gioielleria ’Re Artù’ di Chianciano Terme. "Cosa dobbiamo fare per difenderci?", si è sfogato il giovane titolare Francesco Profeta. Oltre al caso specifico, una situazione che interroga il senso di sicurezza non solo dei commercianti ma più in generale delle nostre città. "Il commercio è un presidio naturale di tenuta sociale e di sicurezza – osserva Leonardo Nannizzi, presidente provinciale di Confesercenti –, crediamo che la politica, nessuna parte esclusa, dovrebbe prendere in maggiore considerazione la funzione sociale delle nostre attività e investire sulla loro sicurezza".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commercio e sicurezza: "Negozi presidio vitale. Prevenzione e più risorse contro degrado e crimini"

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