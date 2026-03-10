Ndrangheta operazione dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri | 19 arresti

Questa mattina, i carabinieri hanno eseguito un'operazione nel crotonese e in alcune carceri, su ordine della DDA di Catanzaro. Sono state emesse 19 misure cautelari, che sono state eseguite dalle forze dell'ordine. L'azione ha coinvolto diversi locali e strutture detentive, con l'obiettivo di contrastare attività legate alla criminalità organizzata.

Blitz dei carabinieri su ordine della DDA di Catanzaro. Un'ampia operazione delle forze dell'ordine è stata eseguita questa mattina con 19 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il provvedimento riguarda 19 persone, di cui 18 trasferite in carcere e una posta agli arresti domiciliari. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, rapina impropria, traffico di droga anche in forma associativa e accesso illecito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Alcuni dei reati contestati sono aggravati dal metodo mafioso o dalle finalità di agevolazione delle organizzazioni criminali.