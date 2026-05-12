NBA Playoff 2026 Oklahoma elimina i Lakers | Thunder in finale di Conference Cleveland riapre la serie con Detroit

Gli Oklahoma City Thunder hanno eliminato i Lakers con una vittoria per 4-0, approdando così alle finali di Conference NBA. La serie si è conclusa senza la presenza di Doncic, che ha influenzato l’andamento degli incontri. Nel frattempo, i Cleveland Cavaliers hanno pareggiato la serie contro Detroit grazie a una prestazione notevole di Donovan Mitchell, portandosi sul 2-2. Dopo i New York Knicks, anche gli Thunder hanno ottenuto il pass per le finali di Conference.

I Thunder chiudono 4-0 contro Los Angeles, decisiva l’assenza di Doncic. I Cavaliers pareggiano sul 2-2 grazie a uno straordinario Donovan Mitchell Dopo i New York Knicks, anche gli Oklahoma City Thunder staccano il pass per le finali di Conference NBA chiudendo la serie sul 4-0. La squadra leader della Western Conference supera ancora i Los Angeles Lakers imponendosi 115-110 in Gara 4 e completa così lo sweep contro i gialloviola. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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[Highlights] LeBron James migliori momenti contro gli Oklahoma City Thunder stanotte (110-115 L) - Gara 4 - Semifinali dell'Ovest - Playoff NBA 2026: 24 punti con 8/18 da campo (44.4%), 2/6 da tre, 6/8 ai liberi (75.0%), 12 rimbalzi, 3 assist (4 perse), 1 stoppat reddit

Playoff #NBA: #Cleveland riapre la serie, #OklahomaCity travolge i #Lakers e vede le finali di Conference - #sportpress24 sportpress24.com/2026/05/10/pla… @NBA @cavs @OKC_comets x.com

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