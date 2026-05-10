Playoff NBA Cleveland accorcia su Detroit Oklahoma City domina a Los Angeles

Nella notte NBA, nella Eastern Conference si sono riaperte le sfide con Cleveland che ha ridotto il divario su Detroit. Nella Western Conference, i campioni in carica hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro una squadra di Los Angeles, portandosi ad una vittoria dalla qualificazione ai playoff. La serata ha evidenziato il predominio dei detentori del titolo nella parte ovest della lega.

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