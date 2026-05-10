Playoff NBA Cleveland accorcia su Detroit Oklahoma City domina a Los Angeles
Nella notte NBA, nella Eastern Conference si sono riaperte le sfide con Cleveland che ha ridotto il divario su Detroit. Nella Western Conference, i campioni in carica hanno ottenuto una vittoria in trasferta contro una squadra di Los Angeles, portandosi ad una vittoria dalla qualificazione ai playoff. La serata ha evidenziato il predominio dei detentori del titolo nella parte ovest della lega.
La notte NBA riapre le ostilità nella Eastern Conference. Tutto chiuso ad Ovest, invece, con i campioni in carica che dimostrano un dominio assoluto anche in trasferta, portandosi a una solla vittoria dalla qualificazione. Nella gara-3 della Eastern Conference i Cleveland Cavaliers battono i Detroit Pistons per 116-109 e accorciano le distanze nella serie, che adesso si trova sul 2-1 per la franchigia del Michigan. La partita si rivela molto combattuta. I padroni di casa partono forte e chiudono metà gara in netto vantaggio per 64-48. Nel terzo quarto i Cavaliers subiscono il ritorno dei Pistons, che ricuciono quasi interamente lo svantaggio e riaprono momentaneamente i giochi.🔗 Leggi su Sportface.it
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