NBA muore Brandon Clarke | indagini su sospetta overdose a LA

Nella casa di Los Angeles sono state trovate sostanze e oggetti che stanno portando gli investigatori a ipotizzare un’overdose sospetta. La morte di un giocatore di basket noto è stata confermata, mentre si prosegue con le indagini. Un precedente arresto effettuato in Arkansas sta diventando un elemento di interesse per capire eventuali collegamenti o motivazioni legate al decesso. La scena del ritrovamento è stata sottoposta a rilievi dagli agenti.

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