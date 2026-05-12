Morto a 29 anni il cestista Nba Brandon Clarke | sospetta overdose di stupefacenti
Un giocatore di pallacanestro della Nba è deceduto all'età di 29 anni. La sua morte sarebbe stata causata da una sospetta overdose di stupefacenti. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulla vicenda. La squadra di appartenenza ha espresso cordoglio per la perdita del giocatore. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze del decesso.
Brandon Clarke, cestista della squadra di pallacanestro Nba dei Memphis Grizzlies, è morto a 29 anni. A comunicarlo, martedì, sono stati il team e la sua agenzia, senza però fornire dettagli sulle cause del decesso. La morte è stata scoperta in seguito a una chiamata per un’emergenza medica poco dopo le 17 locali di lunedì: all’arrivo dei paramedici nella sua abitazione di Los Angeles, Clarke è stato dichiarato morto. In casa sono stati rinvenuti oggetti legati al consumo di droga e l’incidente è oggetto di indagine come possibile overdose. Verrà eseguita un’autopsia per determinare la causa e le modalità del decesso. Il 1° aprile scorso, Clarke era stato arrestato in Arkansas per possesso di kratom, una sostanza antidolorifica legale in Tennessee, venendo rilasciato il giorno dopo su cauzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Brandon Clarke morto a 29 anni, Nba sotto choc: addio al cestista dei GrizzliesRoma, 12 maggio 2026 – Nba sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte a soli 29 anni di Brandon Clarke.