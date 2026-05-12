Morto a 29 anni il cestista Nba Brandon Clarke | sospetta overdose di stupefacenti

Un giocatore di pallacanestro della Nba è deceduto all'età di 29 anni. La sua morte sarebbe stata causata da una sospetta overdose di stupefacenti. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, senza ulteriori dettagli sulla vicenda. La squadra di appartenenza ha espresso cordoglio per la perdita del giocatore. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze del decesso.

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