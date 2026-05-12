Nba morto Brandon Clarke | l' arresto poi l' annuncio choc

La NBA è in lutto per la scomparsa improvvisa di Brandon Clarke, giocatore dei Memphis Grizzlies, avvenuta all'età di 29 anni. La squadra ha comunicato ufficialmente la notizia, che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Poco prima, si era diffusa la notizia di un arresto, ma le circostanze della morte sono state confermate successivamente dall'annuncio ufficiale.

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Nba sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte improvvisa a soli 29 anni di Brandon Clarke. Selezionato al draft 2019 dai Thunder e girato due settimane dopo ai Grizzlies, Clarke ha vestito sempre la maglia di Memphis nelle sue sette stagioni Nba anche se nell'annata in corso ha collezionato appena due presenze: saltata la prima parte di regular season per i postumi di un infortunio al ginocchio, a dicembre ha accusato un problema al polpaccio e non è più sceso in campo. "Siamo distrutti dalla tragica perdita di Brandon Clarke - si legge nella nota dei Grizzlies - Brandon era un compagno di squadra straordinario e una persona ancora migliore, il cui impatto sulla squadra e sull'intera comunità di Memphis non sarà dimenticato.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nba, morto Brandon Clarke: l'arresto poi l'annuncio choc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brandon Clarke morto a 29 anni, Nba sotto choc: addio al cestista dei GrizzliesRoma, 12 maggio 2026 – Nba sotto shock: i Memphis Grizzlies hanno annunciato la morte a soli 29 anni di Brandon Clarke. Leggi anche: Tragedia in NBA, è morto Brandon Clarke a 29 anni