NBA i Thunder chiudono la serie con i Lakers 4-0 e volano in finale ad Ovest

Da sport.quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Thunder hanno completato la serie contro i Lakers con una vittoria 4-0 e si sono qualificati per la finale della Western Conference. La partita si è disputata a Los Angeles e ha visto i Thunder dominare sul campo, chiudendo la serie in modo netto. Questa vittoria permette alla squadra di avanzare nella fase decisiva dei playoff NBA, mentre i Lakers terminano la loro corsa in questa postseason.

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Los Angeles (Stati Uniti), 12 maggio 2026 - Dopo i New York Knicks, che hanno conquistato la finale di Eastern Conference chiudendo con un 4-0 e un perentorio 144-104 la serie contro i Philadelphia 76ers, anche gli Oklahoma City Thunder hanno a serie contro i Los Angeles Lakers rifilando ai gialloviola un “cappotto” e sono approdati in finale di Western Conference. L’ottavo successo in altrettante gare di questi playoff per i campioni NBA in carica è arrivato alla crypto.com Arena di Los Angeles, dove Shai Gilgeous-Alexander e compagni hanno sconfitto 115-110 i Lakers. Proprio il fuoriclasse canadese in forza ha OKC ha recitato la parte del...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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