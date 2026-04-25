NBA Lakers a un passo dalle semifinali ad Ovest | sbancata Houston e 3-0 nella serie

I Los Angeles Lakers si trovano molto vicini a qualificarsi per le semifinali della Western Conference dopo aver vinto la partita contro Houston, portando la serie sul punteggio di 3-0. La squadra ha conquistato la vittoria in trasferta, rafforzando la propria posizione nella serie playoff. La prossima partita potrebbe quindi decidere l'accesso alle semifinali, con gli avversari che devono ancora tentare di invertire l’andamento.

Houston (Stati Uniti), 25 aprile 2026 – I Los Angeles Lakers sono a un passo dalle semifinali di Western Conference. Dopo essersi portati sul 2-0 nelle due gare casalinghe, infatti, i gialloviola hanno messo a segno il punto del 3-0 nella serie imponendosi nel primo impegno al Toyota Center di Houston sui Rockets per 112-108 dopo un tempo supplementare. Una vittoria che porta la firma inconfondibile di LeBron James, il quale ancora una volta non ha fatto pesare le assenze in casa californiana di Luka Doncic e Austin Reaves e ha portato a casa un bottino di 29 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, impreziosendo il tutto con la tripla che ha mandato il match all’overtime.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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, - LeBron James trascina i Los Angeles Lakers sul 3-0 scrivendo 29 pt e 13 rb sul tabellino personale oltre alla super tripla per l'overtime. A Houston Rockets non bastano i 33 di Sengun. : - facebook.com facebook