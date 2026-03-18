La nave ‘Sea-Watch’ si trova ferma in mezzo al mare, circondata da onde alte tre metri che impediscono ogni movimento. A bordo ci sono migranti che si trovano in condizioni difficili, mentre la nave rimane bloccata e senza possibilità di avanzare o tornare indietro. La situazione si svolge in un contesto di mare agitato, con nessuno in grado di intervenire immediatamente.

Il mare scuro, agitato, con onde di tre metri che sembravano non concedere tregua. A bordo della Sea-Watch 5, il cui arrivo con 84 migranti era inizialmente previsto per domani mattina sulla costa apuana, regna assoluta incertezza sulla data e l’orario di sbarco, a causa soprattutto delle pessime condizioni meteo che stanno complicando non poco la navigazione al comandante e all’equipaggio. Ieri la nave della ong Sea-Watch è rimasta per gran parte della giornata ferma al largo delle coste siciliane, non distante dal porto di Mazara del Vallo, in balìa del vento e delle onde che bloccavano l’imbarcazione in mare aperto, impedendole di proseguire verso Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Sea-Watch’ in balia delle onde. Nave bloccata, migranti allo stremo

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