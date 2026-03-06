Il rappresentante di Confindustria Nautica ha dichiarato che il settore della nautica, molto dipendente dall’export, sta affrontando gravi difficoltà a causa dei conflitti internazionali e dell’instabilità globale. La situazione attuale viene descritta come un elemento di forte criticità per l’intera filiera, che si trova a dover gestire le conseguenze di tensioni che coinvolgono l’economia internazionale.

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Il comparto della nautica vede nell'export la propria punta di diamante quindi i conflitti internazionali e questa instabilità globale che stiamo affrontando sono elementi di forte criticità. Il vantaggio è che i nostri cantieri esportano in tutto il mondo, non ci sono mercati prevalenti però da un lato dell'Atlantico abbiamo il problema dei dazi degli Stati Uniti che sono il nostro primo mercato di export, dall'altro questo nuovo conflitto in Medio Oriente. Il mercato del Golfo e delle aree dei Paesi intorno iniziava a dare qualche soddisfazione agli operatori, ma ora potrà rimanere bloccato per un determinato periodo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): "Instabilità globale elemento di forte criticità"

Finlandia, l’intelligence militare tra deterrenza Nato e instabilità globaleLa Finnish Military Intelligence Review 2026 fotografa uno status quo globale caratterizzato dalla politica di potenza e dalla persistenza della...

Groenlandia: Guerini, 'Trump attore instabilità globale, sì iniziativa Nato per l'Artico'Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Se il tema è che in Groenlandia si gioca un pezzo della sicurezza globale, penso sia corretto immaginare un'iniziativa...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pagani Isnardi.

Confindustria nautica, diporto emette 0,006% CO2 nel mondoLa leadership italiana nella nautica richiede al nostro Paese di tracciare la rotta mondiale su innovazione tecnologica e transizione ecologica, che certamente non può essere soltanto focalizzata ... ansa.it

Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): Cresce consapevolezza su temi EsgRoma, 19 set. (Adnkronos) - Negli anni scorsi abbiamo percepito il bisogno di dare una maggiore consapevolezza di quelle che sono le esigenze della compliance esg all'interno della filiera della ... notizie.tiscali.it