Nautica Nastasi Deloitte | Cantieristica di settore in controtendenza +5% tra il 2023-25
Nel settore della nautica, secondo Nastasi di Deloitte, la cantieristica mostra una crescita del 5% tra il 2023 e il 2025, mentre a livello internazionale si registra una contrazione del mercato vicino al 2%. La notizia è stata diffusa a Milano il 12 maggio.
Milano, 12 mag. (Adnkronos) - “Su scala internazionale osserviamo una contrazione del mercato prossima al 2%. Più che di una crisi, riteniamo corretto parlare di una fase di stabilizzazione della domanda globale. In questo scenario l'Italia si muove in controtendenza: per il periodo 2023-2025, la cantieristica nautica stima una crescita del 5%, a fronte del segno negativo del mercato mondiale. Questi dati confermano la resilienza dell'industria nautica italiana, sostenuta da un assetto industriale fortemente focalizzato sui segmenti di grandi dimensioni”. È quanto affermato oggi a Milano da Tommaso Nastasi Deloitte Strategy and Value Creation Leader, alla presentazione della quarta edizione dello studio realizzato con Confindustria Nautica, 'The state of the art of the global yachting market'.🔗 Leggi su Iltempo.it
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