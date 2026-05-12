Nel 2025, il mercato mondiale della cantieristica nautica si attesterà a circa 33,3 miliardi di dollari. La notizia arriva da un rapporto pubblicato recentemente, che analizza le tendenze del settore e le previsioni per i prossimi anni. La stima si basa su dati relativi alle nuove costruzioni di imbarcazioni, con un focus particolare sulle variazioni di domanda e sulle attività di produzione a livello internazionale.

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Il mercato globale delle nuove costruzioni nautiche nel periodo 2023-2025 ha visto una stabilizzazione (-2,1%, attestandosi a 33,3 miliardi di euro), mentre la cantieristica nautica italiana risulta in controtendenza rispetto al mercato globale (circa +5% nel periodo 2023-2025). Circa il 70% del valore produttivo italiano è riconducibile ai grandi yacht e ai superyacht, a conferma della specializzazione della cantieristica tricolore nel segmento alto del mercato. Sono questi alcuni dei dati principali della quarta edizione di 'The state of the art of the global yachting market', il report realizzato da Deloitte in collaborazione con Confindustria nautica e presentato oggi nella sede di Borsa italiana.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nautica, nel 2025 mercato mondiale cantieristica si attesta a 33,3 miliardi ?

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