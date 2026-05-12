Natura madre la mostra
Dal 15 maggio al 9 ottobre 2026 la storica Galleria L’Attico di Fabio Sargentini ospiterà la mostra personale di Luca Padroni dal titolo Natura Madre a cura dello stesso gallerista e Elsa Agalbato, con un testo critico in catalogo del giornalista e filosofo Pietro Del Soldà.L’artista romano.🔗 Leggi su Romatoday.it
NUNCA mexa com as crias dessas mães...
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