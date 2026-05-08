Madre Terra Madre Natura | una giornata tra comunità ambiente e salute

Da forlitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio presso l’Auditorium Campostrino si svolge “Madre Terra, Madre Natura”, un evento organizzato da BiodiversyFest. La giornata coinvolge diverse attività dedicate alla connessione tra comunità, ambiente e salute, in occasione della Giornata della Mamma. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza delle relazioni tra uomo e natura attraverso incontri e momenti di confronto.

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Domenica 10 maggio, all’Auditorium Campostrino, BiodiversyFest propone una giornata speciale dal titolo “Madre Terra, Madre Natura”, dedicata alla relazione profonda tra esseri umani, ambiente e benessere, in occasione della Giornata della Mamma. Un appuntamento che unisce azione concreta e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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