Madre Terra Madre Natura | una giornata tra comunità ambiente e salute

Domenica 10 maggio presso l’Auditorium Campostrino si svolge “Madre Terra, Madre Natura”, un evento organizzato da BiodiversyFest. La giornata coinvolge diverse attività dedicate alla connessione tra comunità, ambiente e salute, in occasione della Giornata della Mamma. L’iniziativa si propone di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza delle relazioni tra uomo e natura attraverso incontri e momenti di confronto.

Domenica 10 maggio, all’Auditorium Campostrino, BiodiversyFest propone una giornata speciale dal titolo “Madre Terra, Madre Natura”, dedicata alla relazione profonda tra esseri umani, ambiente e benessere, in occasione della Giornata della Mamma. Un appuntamento che unisce azione concreta e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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La Bottega di Madre Terra. Giulio Cercato · Attention!. Venerdì 8 Maggio super offerte alla BOTTEGA DI MADRE TERRA! Vi aspettiamo a Lariano (Roma), in Via Roma 112, con tantissime offerte fino a esaurimento scorte! Offerta speciale del giorno: facebook

Il respiro di Monte Catalfano nel cuore della Madre Terra. L'8 maggio la donazione della targa dello speleologo Vladimiro Mauro. x.com