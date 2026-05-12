Natalia Paragoni e il parto della seconda figlia | Ho fatto il cesareo mai più

Natalia Paragoni ha dato alla luce la seconda figlia, Beatrice, attraverso un parto cesareo. La gravidanza e il parto sono stati accompagnati da alcune complicazioni, portando alla decisione di ricorrere all’intervento chirurgico. La coppia ha condiviso la notizia dell’arrivo della bambina, confermando che si tratta di un momento di grande gioia. Paragoni ha dichiarato di non voler ripetere questa esperienza in futuro.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta festeggiano l'arrivo della loro seconda figlia, Beatrice, ma il percorso verso il lieto evento non è stato privo di ostacoli. A pochi giorni dalla nascita, la ventottenne influencer ha deciso di rompere il silenzio sui social per condividere con la propria.🔗 Leggi su Today.it

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