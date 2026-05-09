Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis | è nata Beatrice l’annuncio arriva giorni dopo il parto

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta: è nata Beatrice, pochi giorni dopo il parto precedente. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla coppia, che ha condiviso il lieto evento sui propri canali social. La nascita della bambina si aggiunge alla famiglia, che ha già un’altra figlia. La coppia si trova attualmente in fase di accoglienza e organizzazione familiare.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: è nata Beatrice, la secondogenita della coppia di Uomini e Donne. Tutti i dettagli sul parto. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha accolto la piccola Beatrice in totale riservatezza, scegliendo di annunciare la nascita solo dopo qualche giorno di intimità familiare. Un gesto che ha sorpreso e commosso i loro fan, abituati a un mondo social in cui ogni momento viene condiviso in tempo reale. L’annuncio sui social: una data e un nome, nient’altro. Il post che ha fatto il giro del web è di una semplicità disarmante.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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