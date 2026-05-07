Sequestrata droga grazie al fiuto del cane poliziotto Odina

Nella serata di ieri, le vie del capoluogo ciociaro sono state controllate da un ampio dispositivo di sicurezza. Durante i controlli, un cane poliziotto ha segnalato la presenza di droga, portando al sequestro di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto in un contesto di pattugliamenti mirati, senza che si siano verificati altri eventi rilevanti.

Un massiccio dispositivo di sicurezza ha presidiato, nella serata di ieri, le strade del capoluogo ciociaro. Un'operazione straordinaria di controllo del territorio, condotta in modalità interforze, ha visto scendere in campo il personale della Polizia di Stato – supportato dagli equipaggi del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Il panetto di hashish sotto il tombino davanti al bar dei ragazzi: sequestrato grazie al fiuto del cane antidrogaIl sequestro durante i controlli del fine settimana nell’Erbese: la droga era nascosta in un tombino vicino a un locale frequentato da giovani,... Leggi anche: Un vero eroe: cane dal fiuto infallibile aiuta un poliziotto a trovare un bambino scomparso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: TRIESTE | CONAN ENTRA NELLA POLIZIA LOCALE: 5 KG DI DROGA SEQUESTRATI GRAZIE AL SUO FIUTO; Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga; Una serra di marijuana in casa: sequestrate piante, droga e contanti. Un uomo in arresto; Aurelio: arresti, droga sequestrata e sanzioni nel maxi blitz della Polizia. Roma – Controlli straordinari all’Aurelio: due arresti, droga sequestrata e sanzioni a negoziROMA - Due arresti, sequestri di droga e numerose verifiche tra strada ed esercizi commerciali: è questo il bilancio del dispositivo straordinario di controllo ... etrurianews.it Droga Capitale, i romani consumano due tonnellate di cocaina al meseOgni mese vengono cedute all’ingrosso due tonnellate di cocaina al mese . La preferita dal mercato di Roma è la boliviana perché ... iltempo.it APRILIA – Tutta la droga sequestrata verrà ora inviata in laboratorio per le analisi tecniche che ne stabiliranno il grado di purezza - facebook.com facebook