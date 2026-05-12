Nasce un colosso globale nel compounding | RadiciGroup e Domo Engineered Materials uniscono le forze

Martedì 12 maggio si è conclusa con successo un'operazione di fusione tra due aziende del settore dei tecnopolimeri, dando origine a una nuova piattaforma globale e indipendente. La collaborazione tra RadiciGroup e Domo Engineered Materials ha portato alla creazione di un colosso nel campo del compounding. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'accordo.

RadiciGroup e Domo Engineered Materials uniscono le forze. Si è conclusa con successo, martedì 12 maggio, l’operazione che vede la nascita di una nuova piattaforma globale e indipendente nel settore dei tecnopolimeri. L’acquisizione di Domo Engineered Materials da parte di Lone Star Funds e l’unione con le attività High Performance Polymers e Specialty Chemicals di RadiciGroup segnano il completamento di un processo strategico volto a creare un player di riferimento per l’intera industria chimica internazionale. Una piattaforma globale al servizio dei mercati strategici. La piattaforma combinata servirà una gamma diversificata di mercati finali, tra cui automotive, elettrico ed elettronico, costruzioni, beni di consumo e applicazioni industriali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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